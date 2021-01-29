الخارجية الأميركية تدعو أطرافًا لبنانية إلى الامتناع عن العنف

وفي تصريح لشبكة "الحرة"، قال المتحدث إن الوزارة "تراقب الوضع في طرابلس عن كثب، وتحث جميع الأطراف على الامتناع عن العنف أو الأعمال الاستفزازية".

وأعرب المتحدث عن دعم الولايات المتحدة لحق الشعب اللبناني بالاحتجاج السلمي، وقال "إن أولئك الذين يقطعون هذه الجهود بالعنف والأفعال الاستفزازية يقوضون الخطاب المدني".

وحث المتحدث "الحكومة اللبنانية والأجهزة الأمنية على ضمان سلامة المواطنين المشاركين في الاحتجاجات السلمية".

وأضاف أن "هذه الاحتجاجات تؤكد حاجة القادة السياسيين في لبنان إلى إجراء إصلاحات ذات مغزى تستجيب لرغبة اللبنانيين في الشفافية والمساءلة والفرص الاقتصادية".

وكانت المواجهات قد تجددت، أمس الخميس، بين قوات الأمن اللبنانية والمتظاهرين ضد تشديد إجراءات الإغلاق العام في طرابلس.

وأطلقت قوات الأمن الرصاص المطاطي بشكل كثيف في ساحة النور في طرابلس، واستعانت بقنابل الغاز لتفريق المتظاهرين.

(ز غ)