الخارجية الأميركية تعلق على التقارب بين دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق

أكدت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، أن واشنطن لا تدعم " إعادة تأهيل الديكتاتور الوحشي، بشار الأسد"، وذلك في معرض رد المتحدث باسم الخارجية الأميركية حول تقارب دولة الاحتلال التركي مع حكومة دمشق، بحسب ما أوردته شبكة الحرة الأميركية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن واشنطن "أوضحت لجميع حلفائها وشركائها أن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب لتطبيع العلاقات أو تحسينها مع النظام السوري".

وحث برايس الدول على النظر "بعناية في سجل حقوق الإنسان الفظيع لنظام الأسد على مدى 12 عاما، حيث يواصل ارتكاب الفظائع ضد الشعب السوري، ومنع وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، حيث لا يزال الشعب السوري يعاني على مدار ما يقرب من 12 عاما".

وجدد برايس تأكيد واشنطن دعمها العمل مع الحلفاء والشركاء والأمم المتحدة لضمان حل سياسي دائم للملف السوري.

(م ش)