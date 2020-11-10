الخارجية الأمريكية: جيمس جيفري سيتقاعد هذا الشهر

وفي بيان نشرته الخارجية الأمريكية على موقعها، قال وزير الخارجية مايك بومبيو أن جيمس جيفري مبعوث الولايات المتحدة إلى التحالف الدولي ضد داعش ومبعوث الولايات المتحدة لشؤون سورية، سيتقاعد نهاية هذا الشهر.

وأثنى بومبيو، بحسب البيان، على جيفري لعمله في تنفيذ عقوبات قانون قيصر ضد بشار الأسد والمساعدة في وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2019 بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية.

وجاء في بيان بومبيو: "السفير جيفري يلخص أفضل ما في سلكنا الدبلوماسي، جيم مواطن أمريكي من الدرجة الأولى".

وبحسب البيان "سيعين نائبًا للمبعوث الأمريكي لشؤون سوريا جول رايبورن لاستلام الملف السوري، بينما سيتسلم المنسق لشؤون مكافحة الإهاب ناثان سيلز، دور المبعوث الأمريكي إلى التحالف الدولي ضد داعش".

وتأتي هذه القرارات في الوقت الذي تم فيه إعلان نائب الرئيس السابق جو بايدن رئيسًا منتخبًا بعد تغلبه على الرئيس دونالد ترامب يوم السبت بعد أيام من فرز الأصوات.

وفي قرار رئيسي آخر خلال الفترة الانتقالية بين الإدارات، أقال ترامب زعيم البنتاغون مارك إسبر، يوم الإثنين، وعين كريستوفر ميلر ليكون بديله بالوكالة.

(م ش)