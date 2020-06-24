الخارجية الأمريكية تدين هجوم الاحتلال التركي على كوباني

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها: "نعرب عن تعاطفنا العميق مع أسر القتلى والجرحى من المدنيين في سوريا نتيجة الهجوم الإرهابي في تل حلف والغارة الجوية في كوباني".

ودعت الخارجية الأمريكية جميع الأطراف إلى التركيز على تحقيق تسوية سياسية طويلة الأمد للصراع في سوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2254.

وأضاف البيان: "إن دوامة العنف المستمرة تعيق الأمل في أي حل من هذا القبيل، ونكرر دعمنا القوي لدعوات الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش والمبعوث الخاص غير بيدرسن من أجل وقف فوري لإطلاق النار على الصعيد الوطني، كما ندعم جهود المبعوث الخاص بيدرسن لتسهيل حل سياسي للصراع بموجب قرار مجلس الأمن 2254".

هذا وقد قصفت طائرة مُسيّرة للاحتلال التركي منزلاً في قرية حلنج جنوب شرق مدينة كوباني في الساعة الـ19:30 أمس الثلاثاء، ما أدى إلى استشهاد عضوتي منسقية مؤتمر ستار زهرة بركل وهبون ملا خليل، بالإضافة إلى صاحبة المنزل أمينة ويسي.

وطالبت الإدارة الذاتية في بيان، دولة روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية وقوى التحالف الدولي، بالوفاء بالتزاماتها؛ ووضع حدٍ لعمليات القصف التركية التي تطال المدنيين في مناطق شمال وشرق سوريا.

(م ش)