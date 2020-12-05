الخارجية الألمانية: علينا عدم ترك فراغ تملؤه دول استبدادية مثلما حدث ليبيا وسوريا

وقال هايكو ماس في تصريح لمجلة "دير شبيغل" الألمانية، اليوم، إن أهمية عودة أوروبا والولايات المتحدة كشريكين استراتيجيين مرة أخرى، يجب ألا يترك فراغًا تملؤه روسيا أو تركيا كما في ليبيا وسوريا، مؤكدًا أنه يجب عدم توفير مساحة للاعبين الاستبداديين من أجل القيام بألاعيبهم.

وأضاف ماس أن أهمية عودة أوروبا والولايات المتحدة كشريكين استراتيجيين، "نحن الأوروبيون على استعداد للقيام بدورنا لضمان السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان بالتحالف مع الولايات المتحدة".

إلى ذلك، ذكر ماس أن عودة الولايات المتحدة إلى الساحة الدولية ستغير الكثير، مشددًا على أن أوروبا تعمل على تطوير مهارات جديدة لها في حلف الناتو، وأنها تريد تعزيز دورها في الحلف بشكل أكبر، لأنها تتولى مسؤولية السياسة الأمنية من منطقة الساحل إلى البحر الأبيض والشرق الأوسط.

وأكد ماس أنه يجب أن نحدد بوضوح مصالحنا مع الولايات المتحدة، كيف نتصرف معًا ضد الصين أو إيران؟ كيف يمكننا الوفاء بمسؤولياتنا في أفغانستان أو العراق، سيكون من الخطأ الأمل في عودة الأيام الخوالي".

وبشأن قرار إدارة ترامب سحب القوات الأميركية من أفغانستان، قال ماس إنه "إذا سحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي مثل هذه القوات، فقد يعرض ذلك أمن جميع الجنود الآخرين هناك للخطر، وأضاف "وإذا تعذر ضمان الأمن، فلن نترك جنديًّا ألمانيًّا واحدًا هناك".

(د أ)