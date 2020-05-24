الخابور الأشوري في ظل هجوم داعش وتهديدات الاحتلال التركي إلى أين؟

تعرف ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة بسوريا الصغرى، وذلك بسبب تعدد المكونات والطوائف المتعايشة في المنطقة، ومنها المكون الآشوري الذي تعرض قراهم لهجوم من قبل مرتزقة داعش الإرهابي في عام 2015، وكان له تأثيرات سلبية كبيرة على المكون الآشوري.

ومع هجوم الاحتلال التركي على منطقتي سري كانيه وكري سبي/ تل أبيض، واحلالها للمدينتين والعشرات من قرى ريف ناحية تل تمر عادت حالة الخوف إلى نفوس الآشوريين في المنطقة، كون مرتزقة الاحتلال ما يسمون بـ "الجيش الوطني السوري" يعادون تكرار ممارسات داعش.

هذه الفصائل المرتزقة التي دخلت بدعم جوي وبري من قبل الاحتلال التركي، ومنذ احتلالها للمنطقة تمارس وترتكب المجازر على خطى مرتزقة داعش من قتل، ترهيب، تدمير ونهب، وترتقي في مجملها لجرائم حرب، وأبرزها الجريمة الوحشية التي ارتكبت بحق الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف.

ولتسليط الضوء على واقع المكون الآشوري بعد هجمات مرتزقة داعش وهجمات الاحتلال ومرتزقة "الجيش الوطني السوري"، أجرت وكالة أنباء هاوار ANHA، لقاءً موسعاً مع عضوة إدارة مجلس حرس الخابور الآشوري، مادلي خميس، وإبراز ما تعرض له المكون الآشوري.

مادلي، وصفت في بداية حديثها قرى الخابور الواقعة على ضفاف نهر الخابور في ناحية تل تمر، بانها من أجمل القرى في المنطقة، بالإضافة إلى نهر الخابور الذي يعد من مقدسات الشعب الآشوري بسبب اعتمادهم عليه في الزراعة، وأردفت "الشعب الآشوري شعب مسالم يحب الحياة المشتركة بين جميع المكونات".

23 شباط... إحدى المجازر التي استهدفت الشعب الآشوري

تعرضت قرى الخابور في الـ23 من شباط 2015 لهجوم موسع من قبل مرتزقة داعش، وسيطرت على العشرات من القرى الآشورية، واستشهد عدد من مقاتلي المجلس الآشوري، فيما أسر المئات من المدنيين.

هذه الهجمة أتت بعد عدة محاولات من قبل مرتزقة داعش، حيث كانت تعمد إلى تنزيل الصليب وخطف المدنيين في قرى جبل "كزوان" القريبة من القرى الآشورية، إلى أن قام بشن هجماته العنيفة على قرى الآشوريين في ساعات الفجر من يوم الإثنين المصادف الـ23 شباط.

مادلي، وصفت23 شباط بـ "اليوم الأسود" على الشعب الآشوري والمسيحي في قرى الخابور، وإحدى المجازر التي استهدفت الوجود الآشوري على مر التاريخ.

ولفتت مادلي، أن الأهالي تلك القرى لم يتمكنوا من الهرب أو المقاومة في وجه داعش، بسبب الهجوم المفاجئ الذي أستهدف القرى.

وأضافت "داعش الإرهابي قامت بخطف المدنيين العزل دون التفرقة بين كبارهم وصغارهم ووصل عدد المخطوفين إلى قرابة /285/ مدني، كما قاموا بحرق القرى في تلك المنطقة".

قرى الخابور خالية من سكانها بسبب الهجرة الكبيرة

يتواجد على ضفاف نهر الخابور 33 للمكون الآشوري، وكان يعيش في ها ما يزيد عن الـ17 ألف نسمة، وهي قرى مخدمه من كافة النواحي، وتوجد في كل قرية كنيسة، بالإضافة إلى الآلاف من الأشجار المثمرة المختلفة.

القرى الـ33 شبه فارغة حالياً ومن أصل 17 ألف نسمة، يعيش الآن ما يقارب الألفي شخص، وغالبيتهم من كبار السن، بسبب هجرة الكثير للدول الأوربية، وقطن الآخر في مدينتي الحسكة وقامشلو.

مادلي، نوهت أن هجوم مرتزقة داعش على المنطقة استهدف كافة المكونات "ولكن كانت له تأثيرات كبيرة على الشعب الآشوري خصوصاً، وذلك بسبب تخوفهم من المجازر المتكررة بحقهم، والإبادة العرقية التي تسببت بهجرة كبيرة للشعب الآشوري من المنطقة".

الاحتلال التركي وداعش وجهان لعملة واحدة

ما بدء من قبل مرتزقة داعش، يحاول الاحتلال التركي ومرتزقة "الجيش الوطني السوري"، إعادته بحق كافة مكونات المنطقة، ومن ضمنهم المكون الآشوري القريب من خط الجبهة حالياً، وتتعرض قراهم بشكلٍ شبه يومي للقصف.

وصفت عضوة إدارة مجلس حرس الخابور الآشوري، دولة الاحتلال التركي بأنها "دولة استعمارية" تحاول تقسيم الأراضي السورية واحتلالها، مؤكدةً بانهم كشعب آشوري لا يقبلون هجمات الدولة التركية على المنطقة.

وأضافت "دولة المحتل التركي ارتكبت بحقنا منذ مئات السنين عدة مجازر، وفي هجومها على مناطق شمال وشرق سوريا يحاول تغير ديمغرافية المنطقة ومحو حضاراتها، المجازر تسبب بخوف كبير لدى الشعب الآشوري المتبقي في المنطقة وذلك بسبب ما عنوه من ظلم الدولة التركية".

وبيّنت مادلي، أن دولة المحتل التركي ومرتزقة داعش الإرهابي هم "وجهان لعملة واحدة" بسبب الانتهاكات التي تنتهجها بحق المدنيين العزل، واستهدافهم لمكونات المنطقة، وعدم التفرقة بين المقدسات والمدنيين العزل بكبارهم وصغارهم.

دور مجلس حرس الخابور

تشكلت قوات مجلس حرس الخابور الآشوري في بداية شهر نيسان من 2012 وأخدت على عاتقها مسؤولية حماية المنطقة جنباً إلى جنب مع وحدات حماية الشعب والمرأة آنذاك، وقوات قوات سوريا الديمقراطية بعد تشكلها، والتي أصبحت إحدى المجالس التي تعمل تحت راية قسد.

في الـ23 دافعت قوات حرس الخابور مع وحدات حماية الشعب والمرأة عن المنطقة، وواجهت هجمات مرتزقة داعش حتى تم دحر المرتزقة من تلك المنطقة.

وتقول، مادلي، أن هدف القوات هو حماية المنطقة وشعوبها والدافع عن أرضهم حتى تحرير آخر شبر من يد دول الاحتلال.

موضحةً أنه في عام 2015 كان هناك العديد من الشهداء بين قواتهم والقوات المساندة لهم، بالإضافة إلى اختطاف عدد من عناصر قواتهم وقطع رؤوسهم من قبل داعش.

وأكد مادلي، أنه ومع الهجوم التركي على المنطقة، حملت قواتهم على عاتقهم حماية المنطقة من الاحتلال ومرتزقته، لأنهم يرتكبون نفس أعمال ومجارز داعش، وتقول "هدفنا حماية المنطقة وشعبوها كما وسنواجه الاحتلال ونقاومه حتى آخر نقطة دم في جسدنا وتحرير أرضينا من الغزاة".

تدمير الكنائس من قبل داعش وتهديدها من قبل الاحتلال والأسباب عدم ترميمها

مع هجوم مرتزقة داعش على قرى ناحية تل تمر، أقدموا على تدمير عدد من الكنائس والتي تعتبر من مقدسات الشعب الآشوري والمسيحي في المنطقة، حيث حرقوا ودمروا أكثر من /8/ كنائس في القرى الواقعة على ضفاف الخابور.

ومع هجوم الاحتلال التكي برفقة مرتزقة ما يسمون "الجيش الوطني السوري" هناك أكثر من /6/ كنائس مهددة بالتدمير من قبلهم بسبب عمليات القصف التي يقومون بها.

وتشير مادلي، بالقول "الكنائس في القرى الواقعة على خطوط التماس تعرضت للقصف من قبل دولة الاحتلال التركي بالطيران المسير وقذائف المدفعية والهاون وهي معرضة للدمار"، في خطوة مشابه لما كان يفعله مرتزقة داعش.

وتعود أسباب عدم ترميم الكنائس التي تقع في القرى المحررة حسب مادلي، لعدم عودة الأهالي لقراهم مع بقاء نسبة قليلة من الشعب الآشوري في المنطقة، والكلفة الباهظة التي يتطلبها عملية البناء وإعادة الترميم.

مشروع لعودة المهجرين

وأشارت مادلي، إلى أنهم قاموا بعدة مشاريع في الداخل السوري والخارج من أجل عودة المهجرين من الشعب الآشوري للمنطقة، وأنه خطوتهم اتجهت نحو الأفضل، وعودة الأمان إلى المنطقة، حيث عاد الشعب تدريجياً، ولكن هجوم الاحتلال التركي سبب تخوفاً للأهالي، وأردفت "مشروع العودة مازال قائماً وسنستمر بالعمل عليه".

وفي نهاية حديثها طالبت عضوة إدارة مجلس حرس الخابور الآشوري، مادلي خميس، باسمهم وباسم جميع مكونات المنطقة من المنظمات الدولة والدول الكبرى لإخراج الدول الغازية مثل الاحتلال التركي من المنطقة لتعود حياتهم إلى النمط السابق والتعايش المشترك.

(هـ ن)

ANHA