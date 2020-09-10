الكاظمي يزور هولير لمناقشة المشاكل العالقة

وقال مكتب الكاظمي في بيان إن الأخير التقى، اليوم الخميس، في هولير، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بحضور عدد من المسؤولين في حكومة باشور.

وأضاف البيان إن "اللقاء شهد بحث مجمل الأوضاع العامة على الساحة الوطنية، وأبرز التحديات التي تشهدها البلاد، وتوحيد المواقف على المستوى الوطني، فضلًا عن ملف إجراء الانتخابات المبكرة".

وبحسب وكالة روج نيوز، فإن الكاظمي بعد أن يلتقي بمسؤولي هولير سيتوجه إلى السليمانية، فيما تشير مصادر إلى عزمه زيارة المنافذ الحدودية في الإقليم.

وسيبحث الكاظمي مع مسؤولي الإقليم المشكلات العالقة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية وملف الانتخابات المبكرة المقرر أن تجري في حزيران المقبل، فضلًا عن الملفات التي تتعلق بالنفط والموازنة والواردات.

(ي ح)