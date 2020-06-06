الكاظمي يستكمل حكومته

وصوت البرلمان العراقي على فؤاد حسين وزيرا للخارجية، وإحسان إسماعيل للنفط، وأيفان فائق يعقوب جابرو للهجرة والمهجرين.

كما صوت البرلمان على علاء أحمد حسن عبيد وزيرا للتجارة، ومحمد كريم جاسم صالح وزيرا للزراعة، وسالار عبدالستار محمد حسين وزيرا للعدل، وحسن ناظم عبد حمادي وزيرا للثقافة والسياحة والاثار.

وقال الكاظمي في موقع "تويتر" بعد انتهاء التصويت، إن "استكمال الكابينة الوزارية بتصويت مجلس النواب على الأسماء التي قدمناها دافع إضافي لتنفيذ المنهاج الوزاري، والإيفاء باستحقاقات المرحلة والالتزام بوعودنا أمام شعبنا الذي ينتظر الأفعال لا الأقوال".

وأضاف: "أشكر مجلس النواب على تجديد الثقة بالحكومة، خط شروع جديد نقطعه بحزم وثبات".

(ي ح)