الكاظمي يصل إلى العاصمة التركية

بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي على "تويتر": "فإن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي غادر، اليوم، إلى العاصمة التركية أنقرة، في مستهل زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية على رأس وفد حكومي".

وأفاد المكتب بأن الكاظمي سيلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمسؤولين الأتراك، لبحث تعزيز التعاون الثنائي بين العراق وتركيا، كما سيبحث عددًا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، تشمل العلاقات الثنائية السياسية والأمنية والاقتصادية، والقضايا المتعلقة بأمن المنطقة.

وأشار المكتب إلى أن الزيارة جاءت تلبية لدعوة من الرئيس التركي أردوغان، وتعتبر هذه أولى زيارة خارجية منذ تولي الكاظمي منصبه.

(د أ)