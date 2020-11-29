الكاظمي يشكل خلية لإدارة أزمة ذي قار ويرسل لواءين عسكريين إلى المحافظة

وقال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إن "أحداث ذي قار المؤسفة تستدعي موقفًا مسؤولًا على كل المستويات".

وأعلن الكاظمي في بيان له "تشكيل لجنة عالية المستوى من الحكومة المركزية بعنوان "فريق أزمة الطوارئ" تُمنح صلاحيات إدارية ومالية وأمنية لحماية المتظاهرين السلميين، ومؤسسات الدولة، والممتلكات الخاصة".

كما أوضح أن اللجنة ستحول دون جعل المحتجين السلميين في مواجهة الدولة.

إلى ذلك شدد الكاظمي على أن اللجنة ستعمل على قطع الطريق أمام كل ما من شأنه زرع الفتنة.

وأفادت وسائل إعلامية عن إرسال لواءين عسكريين إلى محافظة ذي قار لحفظ الأمن فيها.

ويُذكر أن حصيلة القتلى في صدامات بين متظاهرين معارضين للحكومة العراقية وآخرين من مؤيدي زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر في الناصرية، كانت قد ارتفعت، السبت، إلى 7 وفق حصيلة جديدة.

ووقعت الصدامات، مساء الجمعة، بين أنصار حركة الاحتجاج الشبابية التي بدأت في أكتوبر 2019 وأنصار الصدر، الذي دعا مؤيديه للنزول إلى الشارع في استعراض للقوة السياسية مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في يونيو المقبل، فيما اتهم ناشطون أنصار الصدر بإطلاق النار عليهم وإحراق خيامهم في مكان تجمعهم الرئيس بساحة الحبوبي وسط المدينة.

(ي ح)