الكاظمي يرسل رسالة إلى بشار الاسد

وقال هيئة الحشد الشعبي في بيان مقتضب، إن “رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وصل، اليوم، الى العاصمة السورية دمشق وسلم الرئيس السوري بشار الأسد رسالة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”.

ولم يتطرق البيان إلى محتوى الرسالة التي حملها الفياض من الكاظمي إلى الأسد.

وأمس الثلاثاء، سافر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الأردن من أجل عقد قمة ثلاثية بين العراق والأردن ومصر، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والملك الأردني عبد الله الثاني.

وفي كلمته خلال القمة، أكد الكاظمي، أنّ “منطقتنا ليست بحاجة إلى حُرُوب، وصراعات جديدة، بل بحاجة لأن نقف جميعاً مع بعضنا، ونعمل من أجل تحقيق ما تصبو إليه شُعُوبنا من أمن واستقرار وتنمية وحياة أفضل، وأن نعمل لصنع السلام ، والعراق يلتزم برؤية إستراتيجيّة تدعم استقرار المنطقة وخلق فرصة التهدئة ،وهذا المسار يُبنى باستمرار الحوارات بين الأطراف الفاعلة على مُستوى المنطقة”.

وأشار إلى أن “العراق يتمسّك بإقامة علاقات مُتوازنة مع كل دول الجوار، ويُولي أهمّية لحماية سيادته وأمنه واستقراره؛ ويتعاون مع الأشقاء والأصدقاء في إطار الاحترام المُتبادَل، وعدم التدخّل في الشُؤُون الداخليّة”.

(ي م)