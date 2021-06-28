الكاظمي يدين القصف الأميركي على مواقع إيرانية: انتهاك لسيادة العراق

وندد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الإثنين، بالضربات الأميركية على جماعات عراقية مدعومة من إيران، معتبراً أنها "انتهاك سافر لسيادة العراق". وقال في بيان صادر عن مكتبه: "يجدد العراق رفضه أن يكون ساحة لتصفية الحسابات، ويتمسك بحقه في السيادة على أراضيه ومنع استخدامها كساحة لردود الفعل والاعتداءات"، داعياً إلى "التهدئة وتجنب التصعيد بكل أشكاله".

ومن جانبه قال اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام الكاظمي في بيان صحفي: "ندين الهجوم الجوي الأمريكي الذي استهدف ليلة أمس موقعاً على الحدود العراقية السورية، وبما يمثل انتهاكاً سافراً ومرفوضاً للسيادة العراقية وللأمن الوطني العراقي، وفق جميع المواثيق الدولية".

ودعا رسول إلى التهدئة وتجنب التصعيد بكل أشكاله، وأشار إلى أن العراق سيقوم بالتحقيقات والإجراءات والاتصالات اللازمة على مختلف المستويات، لمنع حصول مثل هكذا انتهاكات.

وكانت ضربات أميركية استهدفت عدداً من المنشآت التابعة لجماعات عراقية موالية لإيران في المواقع العراقية السورية، ليل الأحد-الإثنين، أدت إلى "مقتل ما لا يقل عن 7 عناصر" وإصابة آخرين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مسؤول أميركي، إنه جرى استخدام ذخائر دقيقة التوجيه لضرب الجماعات الإيرانية في سوريا والعراق، مشيراً إلى أن المواقع المستهدفة كانت تتمتع بقدرات القيادة والتحكم.

(د ع)