الكاظمي خلال افتتاحه مؤتمر بغداد يشدد على محاربة الإرهاب

وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، "نرفض أن يكون العراق منطلقا لأي تهديد لأي جهة"، مشيراً إلى أن القضاء التام على الإرهاب يتطلب مواجهة الظروف والبيئة الحاضنة له.

وأضاف الكاظمي لدى افتتاحه مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة أنه لا عودة للماضي أو المسارات غير الديمقراطية أو الحروب العبثية، وأن "ما يجمع شعوبنا أكثر مما يفرقها".

هذا وتوافد عدد من الزعماء العرب والأجانب، اليوم السبت، على العاصمة العراقية للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، كما عقدت قمة مصغرة عراقية إماراتية مصرية قطرية على هامش قمة بغداد.

ومن المتوقع أن يبحث المؤتمر مجموعة من الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية.

ويسعى العراق عبر المؤتمر إلى التأكيد على إعادة دوره السياسي في المنطقة، وتشير مصادر إلى أن المجتمعين سيؤكدون على دعم الحكومة العراقية ومكافحة الإرهاب.

ويرجّح أن تتمحور المحادثات حول التطورات المتسارعة في أفغانستان وسيطرة حركة طالبان على البلاد، وبروز مرتزقة داعش الذي تبنى الخميس اعتداء على مطار كابول، ما يعزّز المخاوف من تصاعد نفوذه مجدداً، بعد أن تمّ دحره في العراق وسوريا.

(ش ع)