الكاظمي في زيارة رسمية إلى الرياض

وغادر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بغداد، اليوم الأربعاء، متجهًا إلى المملكة، في زيارة رسمية جاءت تلبيةً لدعوة تلقاها لزيارة الرياض.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن الوفد يضم عددًا من الوزراء وأعضاء المجلس التنسيقي العراقي السعودي.

وكتب الكاظمي لدى مغادرته على حسابه الرسمي بموقع تويتر: "نتوجّه اليوم إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، في زيارة رسمية هدفها توطيد العلاقات المتميزة بين بلدينا الشقيقين".

وأضاف الكاظمي أن الزيارة تهدف أيضًا إلى "إرساء آفاق التعاون الأخوي بين دول المنطقة، بما يخدم شعوبنا ويحقق الاستقرار ويكرّس قيم البناء والتكامل، انطلاقًا من المشتركات التي تجمعنا".

وأكد مستشار رئيس الوزراء، حسين علاوي أن "الزيارة مهمة وجاءت في ظرف استثنائي"، مبينًا أنه "تم الترتيب لها في الزيارات السابقة التي قام بها أعضاء الفريق الحكومي والمجلس التنسيقي العراقي السعودي".

وأضاف أن "الزيارة ستبحث عددًا من الملفات التي تحظى باهتمام البلدين، من بينها سبل مواجهة الأزمات الموجودة في المنطقة والتنسيق الاقتصادي ودعم خطط التنمية والاستثمار التي عرضتها هيئة الاستثمار الوطنية العراقية على الشركات السعودية".

وكان الكاظمي قد أجرى قبل يومين مكالمة هاتفية مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

(د ع)