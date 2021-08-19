الكادر الطبي في الرقة يحمّل صمت منظمة الصحة العالمية مسؤولية استهداف تركيا للمشافي

وألقى الكادر الطبي في الرقة بيان قرأته منسقة العيادات براءة الرجا أدان البيان في مطلعه الهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا ومناطق شنكال.

واستنكر البيان الهجمات التركية والانتهاكات التي ترتكبها بحق الأطفال والنساء والأقليات الأثنية، وقصف المدنيين والمشافي والمراكز الصحية، واعتبرت هذه الانتهاكات هي خرق للقانون الدولي، واستنكر البيان الصمت الدولي والمنظمات الطبية الدولية مثل الهلال الأحمر الدولي والصليب الدولي على استهداف تركيا للمشافي.

وحمّل البيان منظمة الصحة العالمية كامل المسؤولية حيال الانتهاكات التي ترتكبها تركيا من قصف مشافي ومدنيين وصمتها حيال ذلك.

ودعا البيان القوى الدولية العظمى مثل روسيا وأمريكا بإيقاف دولة الاحتلال التركي وإحالة مرتكبي الحرب لمحكمة دولية وعلى رأسهم أردوغان.

(أ عل)

ANHA