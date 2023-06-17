الكادر الطبي في عفرين والشهباء يستنكر استهداف الاحتلال التركي لمشفى تل رفعت

تجمّع العشرات من أعضاء مشفيي تل رفعت وآفرين، وأعضاء هيئة الصحة لمقاطعة عفرين والشهباء، وأعضاء منظمة الهلال الأحمر الكردي أمام مشفى تل رفعت؛ للإدلاء ببيان تنديداً باستهداف الاحتلال التركي لمشفى تل رفعت يوم أمس.

وقرأت البيان عضوة هيئة الصحة لمقاطعة عفرين والشهباء، زهيدة مصطفى.

وجاء فيه: "يبدو أن جريمة احتلال عفرين من قبل دولة الاحتلال التركي وتهجير مئات الآلاف من سكانها عام 2018، واستمرار ارتكاب الجرائم بحق من تبقى من أهلها والمتزامن مع استمرار العمل على بناء التجمعات الاستيطانية في عفرين المحتلة لتثبيت بقاء المستقدمين إليها كبديل عن عودتهم إلى مناطقهم الأصلية.

ولذلك ومنذ أكثر من خمس سنوات، فإن الدولة الفاشية التركية مستمرة في استهداف أولئك المدنيين المهجرين حتى ضمن الجغرافيا التي هُجروا إليها قسراً في مناطق الشهباء بهدف إعادة تهجيرهم مجدداً نحو المجهول.

وكما كان معتاداً فإن الهدف الأساسي من تصعيد العدوان والاستهداف في الأيام الأخيرة إنما هو لإنهاء شروط الحياة الطبيعية في جغرافيا التهجير الحالية، ولذلك لن يكون مهماً بالنسبة لدولة الإرهاب التركي حتى إن كان ذلك الاستهداف قد طال أرواح المدنيين العزل او المشافي أو المؤسسات التي تحرص جميع القوانين الدولية ومؤسساتها على حمايتها حماية خاصة بحكم وظيفتها".

أكد البيان أن: "استهداف مشفى تل رفعت يوم أمس تجاوز خطير للقوانين الدولية التي تنص على أن استهداف المستشفيات والأماكن التي يجمع فيها المرضى والجرحى جرائم حرب وضد الإنسانية".

شدد البيان: "باسم جميع العاملين في القطاع الطبي في مناطق الشهباء، ندين بأشد العبارات العدوان السافر على مؤسسة طبية قدمت الخدمات الإنسانية لعشرات الآلاف من المرضى، كما نوجّه نداءنا إلى جميع المؤسسات المهتمة بالشأن الإنساني خاصة منظمة الصليب الأحمر الدولي وكذلك الجهات الحقوقية المعنية، للخروج عن صمتها واتخاذ ما يمليه عليها الواجب الإنساني في الدفاع عن القيم والمثل التي أنشئت منظماتهم عليها".

(آ ر/ف)

ANHA