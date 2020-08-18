الكادر الصحي لا يتوانى عن أداء واجباته تجاه المرضى

يستقبل المركز الصحي في ناحية تل حميس العشرات من المرضى بشكل يومي، وبعد انتشار جائحة كورونا أصبحت أعداد المراجعين في تزايد، ويعمل الأطباء والكادر الصحي في الناحية على تلبية احتياجات المرضى بشكلٍ كامل.

كما يلتزم المركز الصحي في ناحية تل حميس بالإجراءات الوقائية للحد من خطر جائحة كورونا، ويتبع أساليب وقائية كـ(ارتداء الكمامات، وتعقيم اليدين، وفحص حرارة المرضى)، قبل الدخول إلى المركز، وذلك للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا كي لا تنتقل العدوى للمرضى، بالإضافة إلى اتباع أساليب التباعد الاجتماعي بين المرضى، وتوعية المرضى من خلال كادر تثقيف صحي مختص.

حيث عيّن المركز الصحي في تل حميس، كادراً مختصاً بالتوعية والتثقيف الصحي لتوعية المرضى القادمين إلى المركز وتثقيفهم صحياً حول الحذر من وباء كورونا وكيفية الوقاية منه، ويقع الحمل الأكبر على الكادر الصحي الذي لا يتوانى عن أداء واجباته تجاه المرضى.

الدكتور هاني حمندي الإداري في المركز الصحي في ناحية تل حميس، قال: "في ظل انتشار جائحة كورونا في المنطقة والاستهتار من قبل المواطنين باشر المركز الصحي ومنذ اللحظة الأولى بتوعية الشعب من خلال المثقفين الصحيين ومتطوعين، لتبيين خطورة هذا المرض وآثاره على الفرد والمجتمع".

على الشعب إدراك خطورة فيروس كورونا

ويؤكد حمندي: "من الضرورة إدراك الشعب ككل ضرورة التباعد الاجتماعي ومراقبة الحرارة في المنزل وضرورة ارتداء الكمامات في المراكز العامة والشارع"، وأوضح بأن أي مصاب بهذا المرض سينقله إلى الأسرة والأصدقاء والمجتمع.

ونوه حمندي بأنه لا توجد إصابات مؤكدة بفيروس كورونا في تل حميس، ولكن هناك حالات اشتباه كثيرة، وقال: "هناك قرى بأكملها يعاني أفرادها من أعراض حاملي الفيروس، كارتفاع الحرارة، وأعراض هضمية، وتنفسية، ولكن لا نستطيع أن نجري فحص الـpcr لجميع الحالات المشتبه بها، فأكدنا على ضرورة العزل المنزلي وعدم الاختلاط".

وأشار حمندي إلى أنه في حال وجود حالات اشتباه للإصابة بفيروس كورونا، يتواصلون مع فرق الطوارئ من خلال غرف الطوارئ والخط الساخن.

(أ ب)

ANHA