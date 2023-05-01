بمناسبة يوم العمال العالمي، 1 أيار، نظمت حركة المجتمع الديمقراطي TEV DEM، اليوم، عدّة احتفاليات في شمال وشرق سوريا تحت شعار "مبارك الأول من أيار على الكادح الكبير القائد عبد الله أوجلان".

احتفالية في مقاطعة قامشلو، نظمت محمية سد مزكفت في ناحية تربه سبيه، واحتفالية في مقاطعة الحسكة في قرية جول بستان، واحتفالية في مدينة منبج وريفها في مرآب بلدية الشعب، وفي مقاطعة عفرين والشهباء في مخيم سردم في ناحية الأحداث التابعة للشهباء.

قامشلو

وعلّق في ساحة الاحتفالية التي نظمت في محمية سد مزكفت في ناحية تربه سبيه صور القائد عبد الله أوجلان، وأعلام حركة المجتمع الديمقراطي، والأشرطة الملونة المعبّرة عن ألوان الربيع وأعلام مؤسسات المجتمع المدني واتحاد الكادحين. بالإضافة لشعار احتفال عام 2023، "مبارك الأول من أيار على الكادح الكبير القائد عبد الله أوجلان".

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، هنأت الإدارية في مؤتمر ستار هيفي سليمان، جميع كادحي وعمال شمال وشرق سوريا وجميع الشعوب المقاومة والمكافحة ضد الظلم على إرادة الشعوب بمناسبة يوم العمال العالمي.

وأشادت هيفي سليمان بدور ونضال المرأة خلال المجتمع وثورة شمال وشرق سوريا، وأضافت: "لم تستطع سياسات الاستغلال والنظام الرأسمالي من إعاقة نضال المرأة وتحقيقها للنصر".

وشددت على دور وأهمية فلسفة الأمة الديمقراطية والقائد عبد الله أوجلان في تحقيق العدالة ضمن المجتمعات وتحقيق التكاتف، ودعت إلى تضافر جهود النساء وجميع المكونات لمحاربة القوى المستغلة والرأسمالية حتى تحقيق النصر، وأكدت: "حان وقت الحرية، حان وقت القضاء على جميع السياسات الرأسمالية التي تستغل كدح العمال وجميع المواطنين".

الكادحون عماد ثورة شمال وشرق سوريا

وأكد الإداري في اتحاد الكادحين لإقليم الجزيرة شيرو محمد شرو أن الكادحين هم عماد ثورة شمال وشرق سوريا ودعامة للنهوض بالمجتمعات، ونوه: "اليوم نجتمع بأمن وأمان نتيجة الانسجام والتكاتف التي حققه الكادحين خلال ثورة شمال وشرق سوريا ووحدة كفاح الشهداء من جميع مكونات المنطقة لحماية مكتسبات الثورة".

وعاهد شرو على إتمام مسيرة ودرب نضال الشهداء حتى تحقيق النصر، ودعا إلى رفع وتيرة النضال والمقاومة لإفشال المخططات التي تحاك ضد الشعوب المقاومة وعلى وجه الخصوص في تركيا وشمال كردستان وشدد: "على أهلنا التوجه لصناديق الاقتراع لكسر سياسات الإبادة التي تنتهجها حكومة حزب العدالة والتنمية بحقنا".

واختتم الاحتفال بتقديم عروض فنية ودبكات فلكلورية من قبل (الفنان مؤيد شويش، وفرقة عامودا للرقص، وفرقة الشهيدة أزدا، وفرقة الشهيد خبات للغناء، والفنان دانيش بوطان، وفرقة عندليب الفرات".

الحسكة

توافد اليوم، المئات من أهالي مقاطعة الحسكة نحو قرية جول بستان التابعة لناحية الدرباسية بمقاطعة الحسكة للاحتفال بيوم العمال العالمي.

وحضر الاحتفالية التي نظمتها حركة المجتمع الديمقراطي، الأحزاب السياسية، وعضوات مؤتمر ستار، بالإضافة إلى أعضاء المؤسسات المدينة والعسكرية، والعمال والعاملات الكادحين/ات في جميع المعامل والمصانع في مقاطعة الحسكة.

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، تلته إلقاء كلمة من قبل الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي غريب حسو، بارك من خلالها يوم العمال العالمي في البداية على: "الكادح الكبير القائد عبد الله أوجلان، وعلى جميع الكادحين والعمال في العالم".

وأكد غريب حسو أن: "الأول من أيار ليس يوماً للعمال فقط، بل يوم للمقاومة والفداء خلال عشرات الأعوام والتي نجم عن الاحتجاجات والتظاهرات في جميع أنحاء العالم".

وبيّن حسو: "أن العمال والكادحين في العالم انتصروا في معركتهم ضد الأنظمة الرأسمالية، لأنهم بدأوا في ثورتهم بثقة ومقاومة كبيرة".

العمال والكادحون هم المجتمع بأكمله

وأكد حسو أن العمال والكادحين جزء أساسي ومهم في المجتمع، أثبتوا نبل أخلاقهم وقيمهم، لذلك القوى الرأسمالية عملت على أنهم طبقة دونية، وتابع: "العمال والكادحون ليسوا بطبقة فقط، بل هم المتجمع بأكمله".

الرئيسة المشتركة لاتحاد الكادحين في مقاطعة الحسكة هيفاء العلي هنأت كافة الكادحين والكادحات، والقائد عبد الله أوجلان بيوم العمال العالمي، وأكدت: "بحلول الذكرى السنوية السابعة والثلاثين بعد المائة للأول من أيار، نهنئ الكادح الكبير القائد عبد الله أوجلان، الذي أنعش روح وميراث القيم الحقيقة لجميع كادحي المنطقة والعالم، كما نهنئ جميع كادحي وعمال شمال وشرق سوريا وجميع الشعوب المقاومة".

وبيّت هيفاء العلي: "تعتبر الشريحة العاملة والكادحة من أكبر الشرائح المجتمعية المناضلة والمضحية في العالم، إذا تعرضت للمعاناة وللظلم والاستنكار والقهر، من قبل الأنظمة الرأسمالية والدول المهيمنة ذات منافع سياسية واقتصادية ربحية لا أخلاقية التي حصدت أرواحاً كثيرة".

بعدها قدمت فرقة تولهدان التابعة لمركز خابور للثقافة والفن بمدينة الحسكة وفرقة شورش للغناء التابعة لمركز الثقافة والفن في ناحية تل تمر عدّة أغاني فلكلورية.

الشهباء

على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها أهالي عفرين والشهباء جراء حصار حكومة دمشق الجائر، إلا أنهم نظموا احتفالية في مخيم سردم بمقاطعة الشهباء، وتحت شعار "نبارك 1 أيار عيد العمال العالمي"، بمشاركة المئات من العاملين في القطاع الزراعي والصناعي وقاطني مخيم برخدان.

وعلّقت في الساحة أعلام حركة المجتمع الديمقراطي، وصور القائد عبد الله أوجلان ويافطة كتب عليها "نبارك 1 أيار عيد العمال العالمي".

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، تلاه تسجيل صوتي للقائد عبد الله أوجلان، والذي تحدث عن دور كل فرد من أفراد المجتمع في قيادة الثورة، وتحرير أرضه وشعبه من الاستبداد، وأشار إلى ضرورة التحلي بروح القيادة والعمل بجد وأن ثورة تحرير كردستان هي ثورة العمال.

وبعدها هنأت الرئيسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي لمقاطعة عفرين والشهباء كولة جعفر كافة العاملين في مقاطعة الشهباء وعفرين.

وأوضحت كولة جعفر: "أن العاملين في كافة القطاعات الزراعية والصناعية وغيرها، هم الذين يقودون المجتمع لأنهم يوفرون كافة مستلزمات الحياة، ويعملون بجد وإخلاص لقيادة المجتمع وإنجاح ثورتنا".

وأضافت كولة جعفر: "أثبتت ثورتنا أن العمال هم القياديون والمضحون بقوتهم في سبيل توفير المستلزمات للمجتمع".

وتطرقت كولة جعفر للحصار المفروض على مقاطعة الشهباء، ودعت المنظمات الإنسانية والحقوقية للقيام بواجبها وفك الحصار عن المقاطعة، وأوضحت: "المقاطعة تتجه نحو كارثة إنسانية لا محالة".

بعدها قدّم كل من الفنانة زيلان خليل ومفيدة حمدي سلسلة من الأغاني الثورية وفلكلورية.

منبج

وفي مدينة منبج نظمت لجنة البلديات واتحاد العمال في منبج، احتفالية في مرآب البلدية وسط المدينة.

وحضر الاحتفال أعضاء وعضوات الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها والمؤسسات التابعة له، والأحزاب السياسية ووجهاء وشيوخ العشائر وقوى الأمن الداخلي واتحاد المثقفين واتحاد العمال والمجالس المدنية ومنظمات المجتمع المدني، ولجنة البلديات والمكاتب التابعة له.

بدأت الاحتفالية بوقوف الحضور دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم هنأت الرئيسة المشتركة لاتحاد العمال آسيا عليوي خلال كلمتها، كافة العمال والعاملات بمناسبة عيدهم، وأكدت على دورهم الفعال والكبير في بناء الأمة الديمقراطية، وتثمين جهودهم في البناء والتطوير.

ودعت آسيا عليوي القوى الدولية وكل المنظمات في العالم باتخاذ موقف عادل لردع الاعتداءات والهجمات التركية المستمرة ضد شعب شمال وشرق سوريا، وأكدت: "لأن الدولة التركية تحاول هدم ما نبنيه بسواعد أبنائنا وهمم عمالنا وعاملاتنا".

ثم هنأ الإداري في مرآب البلدية عزيز حسو القائد عبد الله أوجلان بمناسبة يوم العمال العالمي، ونوه: "نهنئ العامل الأول الذي أفنى عمره في خدمة شعبه القائد عبد الله أوجلان، كما نبارك جميع عمال العالم في يوم عيدهم".

وأكد عزيز حسو أن: "عمالنا لا يدخرون أي جهد لتحسين الواقع الخدمي والمعيشي للمواطنين، وذلك بالعمل الدؤوب والمتواصل، وتضافر جهود جميع المؤسسات التابعة للإدارة المدنية للسعي نحو حياة حرة وكريمة، مطبقين فكر الأمة الديمقراطية وأيديولوجية القائد الكادح الأول ضد القوى الرجعية والفاشية التركية".

كما ألقى الرئيس المشترك للمجلس التشريعي محمد علي العبو كلمة أشار فيها: "في شمال شرق سوريا نرسم هذه اللوحة الجميلة ونعطي دروساً لما تفعله سواعد العمال بالبناء والأعمار، فعمالنا على مر السنوات الماضية استطاعوا أن ينتشلوا مناطقنا بشكل عام، من الدمار والخراب ومن اللون الأسود الذي طغى على كافة مناطقنا، بقوتهم وأملهم الذي استطعنا أن نأخذ منه القوة والثقة".

وتخللت الاحتفالية عدة فقرات غنائية.

دير الزور

في السياق، نظم مجلس دير الزور المدني احتفالية، تحت شعار "مبارك الأول من أيار على الكادح الكبير القائد عبد الله أوجلان"، في ساحة شركة التطوير الزراعي بمنطقة السبعة كيلو بريف دير الزور الغربي، حضرها العمال وأهالي ريف دير الزور الغربي، وأعضاء المؤسسات المدنية العسكرية.

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه تقديم عروض غنائية ودبكات فلكلورية.

واختتمت بتوزيع هدايا رمزية على الكادحين في ريف دير الزور الغربي.

(كروب/ أ ب)

ANHA