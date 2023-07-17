الجزيرة يتوج بطلاً لكرة سلة السيدات في شمال وشرق سوريا

وأقيمت المباراة النهائية للمنافسة التي جاءت تحت عنوان "بطولة كرة السلة للسيدات في شمال وشرق سوريا"، بين منتخبي الرقة والجزيرة، اليوم، في صالة منشأة الشهيد أدهم الرياضية بالرقة.

وشهدت المباراة تغلب المنتخب المستضيف في البداية على نظيره الجزيرة الضيف، قبل أن تتغير النتيجة لصالح منتخب الجزيرة في نهاية المباراة، حيث انتهت بفوز الجزيرة بنتيجة 39 مقابل 13 نقطة للمستضيف.

ليتوج المنتخبيْن الفائزيْن بالمركزين الأول والثاني، بكأس البطولة، وتكريم اللاعبات على أدائهن.

فقد ذهبت جائزة أفضل لاعبة، للاعبة منتخب الجزيرة، أنديرا علي، بينما جائزة أفضل لاعبة بالمركز الثاني فقد كانت من نصيب لاعبة منتخب الرقة، ريماس العبو، وجائزة أفضل مسجلة نقاط كانت من نصيب لاعبة منتخب الجزيرة، هالة حمو.

(أ م/ي م)

ANHA