ويصوت الجزائريون اليوم، على تعديل دستوري يفترض أن يؤسس لمرحلة جديدة بمبادرة من الرئيس عبد المجيد تبون الساعي إلى طي صفحة الحراك الذي عارض الانتخابات التي جاءت به.

ويجري الاستفتاء في غياب الرئيس عبد المجيد تبون، البالغ من العمر 74 عامًا، بعدما نُقل إلى ألمانيا مساء الأربعاء الماضي لإجراء فحوص طبية، بعد الاشتباه في إصابة أشخاص من محيطه بفيروس كورونا.

وقال عبد المجيد تبون إن الشعب الجزائري سيكون مرة أخرى على موعد مع التاريخ من أجل التغيير الحقيقي المنشود، من خلال الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، لتأسيس عهد جديد يحقق آمال وتطلعات الشعب بدولة قوية عصرية وديمقراطية.

وتعهّد تبون منذ أدائه اليمين رئيسًا للبلاد في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بتعديل دستور 1996 من خلال مد يده إلى ما وصفه بـ "الحراك المبارك".

ولكن بعض الناشطين رفضوا النص المقترح شكلًا ومضمونًا، وقالوا إنه لا يمثل سوى تغيير في الواجهة، في حين أن الشارع طالب بتغيير النظام، لذلك دعوا إلى مقاطعة الاستفتاء.

والشعار الرسمي للاستفتاء في الحملة الانتخابية للرئيس تبون هو "نوفمبر 1954: التحرير - نوفمبر 2020: التغيير".

وجاء اختيار موعد الاستفتاء بالتزامن مع عيد الثورة في 1تشرين الثاني/نوفمبر، وذكرى حرب الاستقلال ضد الاستعمار الفرنسي (1954-1962).

(ي م)