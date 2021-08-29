الجزائر تستضيف غدًا اجتماعًا وزاريًّا لدول جوار لليبيا

وأوضحت المصادر أن وزراء خارجية 7 دول يجتمعون، غدًا الاثنين، في الجزائر العاصمة على مدار يومين، لبحث سبل إنهاء الأزمة في ليبيا.

وبالإضافة إلى الجزائر وليبيا، يشارك في الاجتماع وزراء خارجية كل من: مصر، السودان، تشاد، تونس، مالي، وممثلون عن الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، وفق ما نقلته شبكة العين الإخبارية.

ورجحت المصادر ذاتها أيضًا حضور وزير الخارجية الألماني باعتبار بلاده راعية ما يعرف بـ"مخرجات اجتماع برلين" الذي عقد العام الماضي لبحث تطورات الأزمة الليبية.

كما كشفت المصادر عن جانب من جدول أعمال وزراء خارجية والذي يتضمن 6 نقاط أساسية، على رأسها تنظيم الانتخابات العامة في موعدها المقرر نهاية العام الحالي، وإيجاد سبل تذليل العقبات والخلافات بين الأطراف الليبية، ووضع آلية جديدة لمرحلة ما بعد الانتخابات من خلال مساعدة ليبيا على بناء مؤسساتها الجديدة وإعادة إعمارها.

ويتضمن جدول الأعمال أيضًا التأكيد على إلزام الأطراف الليبية بمخرجات مؤتمر برلين على رأسها إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، وحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، ورفض التدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية وأراضيها، وإلزام الأطراف الليبية على وقف لغة السلاح وحثها على الحوار كفرصة مواتية لإنهاء الصراع الدائر منذ نحو عقد كامل – وفق المصادر.

ومن المرتقب أن يؤكد الاجتماع على أهمية دور دول الجوار والاتحاد الأفريقي في إرساء السلام بليبيا وتكثيف التنسيق مع الدول الفاعلة للوصول إلى تفاهمات تُبعد ليبيا عن مأزق عدم إجراء الانتخابات في موعدها.

وكشف وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة من تونس، الأسبوع الماضي، عن احتضان بلاده اجتماعًا وزاريًّا لدول جوار ليبيا بالجزائر، مشددًا على أهمية مشاركة دول المنطقة لحل الأزمة الليبية، عقب لقائه مع المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند.

ويعقد الاجتماع بالتزامن مع التعقيدات والخلافات المطروحة على الساحة الليبية، خصوصًا ما تعلق منها بالقاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات المقررة في 24 كانون الأول/ ديسمبر القادم، نتيجة مخطط إخواني لعرقلة تنظيم الانتخابات.

(د ع)