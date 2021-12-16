الجزائر.. احتجاجات على تأخر السلطة في الإيفاء بوعدها

واندلعت احتجاجات في حي حومة الطليان في مدينة سكيكدة الجزائرية وقطع سكان وقاطنو الحي الشعبي الطريق المؤدية إلى وسط المدينة على مستوى جميع المداخل، وأضرموا النار في العجلات المطاطية، تعبيراً منهم عن غضبهم من تأخر السلطات الولائية في ترحيلهم إلى سكناتهم الجديدة وهم يرون بناياتهم القديمة تنهار عليهم يوماً بعد يوم.

وقام السكان برشق عناصر الشرطة لوحدات حفظ النظام بالحجارة، مما تسبب لهم في إصابات بالغة، ومن جانبها استخدمت قوات الشرطة القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين.

وكشف السكان في حديث لـ"النهار" الجزائرية، أن وعوداً قدمت لهم من أجل ترحيلهم خلال شهر أيلول/ ديسمبر إلى سكناتهم الجديدة.

ويقول أحد شيوخ حي "حومة الطليان": "نحن نموت في صمت، سكناتنا تنهار علينا وعلى أولادنا، وكل يوم تنهار بناية على عائلة، والمسؤولون لا يبالون لمشاكلنا ومعاناتنا، مما تسبب في حدوث جرائم قتل وتهديد بالانتحار كل هذا بسبب أزمة السكن".

وتستمر معاناة سكان المدينة القديمة بسكيكدة، جراء الوضعية المتردية التي حوّلت حياتهم إلى مأساة، وتأخر تدخل السلطات المعنية عند تسجيل انهيارات جزئية، بات يهدّد بكارثة حقيقية، خاصة وأن المصالح التقنية صنفت عشرات البيوت في الخانة الحمراء، وبالرغم من رصد أغلفة مالية لإعادة ترميمها، إلا أن العملية كانت ترقيعية وسط غياب الرقابة.

(ل د)