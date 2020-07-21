الجيش اليوناني يتأهب بعد إعلان تركيا

وكانت أنقرة قد قالت في وقت سابق إنها ستجري "مسح سيزمي" (تقنية بحث في أعماق البحار) في جنوب وشرق جزيرة كاستيلوريزو القريبة من سواحل تركيا، شرقي المتوسط.

وقالت صحيفة "ekathimerini" اليونانية التي أوردت نبأ تأهب الجيش، إنه لوحظ ارتفاع وتيرة النشاط في قاعدة "أكساز" البحرية التركية القريبة.

وأشارت إلى أن 15 مجموعة بحرية غادرت القاعدة العسكرية، الأمر الذي أثار الشكوك لدى السلطات في أثينا والبحرية اليونانية.

واختصر قائد الجيش اليوناني رحلته إلى قبرص بسبب هذا التطور.

وكانت برلين طالبت في وقت سابق أنقرة بالتوقف عن التنقيب عن الموارد الطبيعية في المياه بشرق البحر المتوسط.

وقال وزير الخارجية الألماني، هيكو ماس، إن أرادت تركيا تحقيق تقدم في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، فعليها التوقف عن هذه النشاطات.

(ي ح)