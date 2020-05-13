الجيش اليمني يتصدى لهجوم حوثي ويكبده خسائر فادحة

قال قائد اللواء 117مشاة العميد أحمد النقح إن "قوات الجيش الوطني أفشلت هجوماً شنّه الحوثيون في منطقتين من جبهة قانية".

وبيّن العميد أحمد النقح أن قوات الجيش كانت ترصد كل تحركات الحوثيين وتحشيداتهم خلال الأيام الماضية.

وأكد العميد النقح أن الحوثيين تكبّدوا خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات خلال المعارك، لافتاً إلى أن قوات الجيش تمكنت من استعادة كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

وطالب أولياء الأمور في مناطق سيطرة الحوثيين بالحفاظ على أبنائهم، وأن لا يتركوهم فريسة للحوثيين، بحيث يزجوا بهم في معارك خاسرة، مشيراً إلى أن "معظم مقاتلي الحوثيين من الأطفال والضعفاء والبسطاء".

وفي وقتٍ سابق، كشفت مصادر عسكرية، أن العشرات من عناصر الحوثيين بينهم قيادات ميدانية قُتلوا خلال المعارك العنيفة التي دارت في جبهة قانية.

هذا وتهاجم القوات الحوثية بين الحين والآخر، قوات الجيش الوطني في جبهة قانية الوهبية، وذلك في محاولة لاستعادة مواقع استراتيجية خسرتها خلال الفترة الماضية، إلا أن كل محاولاتها باءت بالفشل حتى الآن.

(ش ع)