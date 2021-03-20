الجيش اليمني يسيطر على مواقع استراتيجية في تعز

وأفادت شبكة العربية نت، أن مواجهات عنيفة اندلعت منذ فجر اليوم، أسفرت عن تحرير تباب الفراوش والذراع وسط تراجع وفرار المجموعات.

وبحسب المصدر ذاته، فإن "الجيش اليمني كبّد الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات العسكرية واستعادة أسلحة منها مدفع 120 وبي 10 ولا زالت المواجهات مستمرة".

وأمس الجمعة، أحرقت مدفعية الجيش اليمني طقمًا عسكريًّا لميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًّا في تبة السلال شرق مدينة تعز.

هذا وشهدت الجبهة الشرقية للمدينة يوم أمس، مواجهات عنيفة تصدى لها الجيش اليمني، أسفرت عن قتل وإصابة عدد من المجموعات الموالية للحوثيين.

وفي السياق، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، اعتراض وتدمير مُسيّرة مفخخة أطلقتها مجموعات الحوثي تجاه خميس مشيط، في السعودية.

وأضاف أن المجموعات المدعومة من إيران مستمرة بمحاولات استهداف المدنيين، وشدد على أنه يتخذ كافة الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من الاعتداءات "الإرهابية".

(آ س)