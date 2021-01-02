الجيش اليمني يعلن السيطرة على مناطق استراتيجية في مأرب

وأفاد العقيد أحمد مجيديع، قائد القطاع الغربي في جبهة جبل مراد لشبكة العربية نت، أن "الجيش الوطني ورجال المقاومة في القطاع الغربي من جبهة جبل مراد، حققوا تقدمًا ميدانيًّا، واستعادوا مواقع استراتيجية من قبضة الميليشيا الحوثية".

وأشار مجيديع إلى أن المعركة أسفرت عن سقوط عدد من عناصر مجموعات الحوثية بين قتيل وجريح، إضافة إلى استعادة أسلحة متنوعة، كانت بحوزة المجموعات المدعومة من إيران.

إلى هذا، قالت مصادر ميدانية، للشبكة، إن قوات الجيش، مسنودة برجال القبائل، نفذت هجومًا مباغتًا، على مواقع استراتيجية تسيطر عليها مجموعات الحوثي، في جبهة الحدباء، بين مديريتي جبل مراد ورحبة.

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش تمكنت من تحرير موقع الخرابة الاستراتيجي المطل على سائلة بقثة، والذي يعد من أهم موقع في القطاع الغربي لجبهات مديرية جبل مراد.

(ي م)