الجيش الوطني الليبي يتصدى لهجوم قوات الوفاق في محور الطويشة

قال مركز "عمليات الكرامة" التابع للجيش الوطني الليبي إن الخسائر البشرية من قوات الوفاق بلغت 18 قتيلاً، فضلاً عن سقوط بعض الجرحى، من بينهم آمر سرية الاقتحام التي يُطلق عليه "النعاس"، وآمر سرية في لواء المحجوب يدعى "المسلاتي"، وعدد من المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا.

ومن جهة أخرى، قالت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش الوطني الليبي، إن منصات الدفاع الجوي الخاصة بالقوات المسلحة استهدفت طائرة تركية مُسيّرة، وأسقطتها بالقرب من منطقة القَرْيات، جنوب العاصمة طرابلس.

هذا وزودت تركيا قوات الوفاق بالمُسيّرة بيرقدار، والتي تنتجها شركة يمتلكها سلجوق بيرقدار صهر الرئيس التركي، ورغم أن المُسيّرات مكنت الوفاق من تحقيق بعض المكاسب، إلا أن الجيش أسقط عدداً كبيراً منها.

وتقول مصادر لشكبة العربية نت إنه تم تزويد قوات الوفاق بمُسيّرة أخرى، اسمها "العنقاء"، ينتجها معهد صناعات الفضاء التركي.

هذا ومنحت تركيا قوات الوفاق العشرات من مدرعاتها الشهيرة "كيربي"، وتم استخدامها في المواجهات، وأيضاً صواريخ "أومتاس" الموجهة بالليزر ومضادة للدروع ومناسبة للمعارك المباشرة.

(م ش)