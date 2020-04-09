الجيش الوطني الليبي يسقط طائرتين مُسيّرتين تركيتين

أعلنت قوات الدفاع الجوي في الجيش الوطني الليبي، عن تمكنها من إسقاط طائرتين مُسيّرتين تركيتين، حيث تم إسقاط الأولى في أجواء قاعدة عقبة بن نافع الجوية، والثانية جنوب شرق العاصمة فوق محور عين زارة.

وكان اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش العربي الليبي قد أعلن في وقت سابق أمس أن وحدات القوات المسلحة الليبية تمكنت من صد هجوم لقوات حكومة الوفاق والمدعومة بمرتزقة سوريين وآليات وأسلحة تركية والتي حاولت مهاجمة محور عين زارة.

وأضاف المسماري، في إيجاز صحفي، أن اللواء فوزي المنصوري قائد غرفة عمليات أجدابيا وقائد المحور أكد تدمير ثلاثة عربات مسلحة وقتل أكثر من 15 إرهابي، وهناك كثير من الجثث داخل العربات المدمرة وأشلاء تنتشر في أرض المعركة.

ولفت إلى أنه من أبرز القتلى "الإرهابي عبد الحكيم الزين قائد مليشيا 42 حرامي، وصهر المليشياوي هيثم التاجوري"، مؤكدًا كذلك سيطرتهم على "مراصد العدو" بعد هروبهم منها.

(أ ع)