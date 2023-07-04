الجيش التركي يقصف 10 قرى في باكور كردستان

ذكرت وكالة فرات للأنباء أن: "جيش الاحتلال التركي قصف قرى ناحية خيزان التابعة لمدينة بدليس ومزارعها (هوزران، وآكونس، وكَوفان، ولانيلان، وخولبور، وكه كولان، وسوره، وبرتاوان، وكوران، وزمزرا)، اليوم ولليوم الثاني على التوال، بعدما فرضت السلطات التركية حظراً التجوّل فيها مساء أمس، في تمام الساعة 21:00، ولا زال القصف مستمراً".

وأكدت أن: "جيش الاحتلال التركي استهدف، مساء أمس، أرياف تلك القرى بالقنابل، كما سُمع دوي طلقات الرصاص للأسلحة في بعض الأماكن، واستمرت الهجمات البرية في الصباح".

مشيرة أن: "الشرطة التركية لا تسمح للقرويين في هذه المناطق بمغادرة منازلهم، وفي هذا السياق، اعتقلت القرويين (ساكن ومظفر وبدر الدين) صباح اليوم، في قريتهم خولبور، واقتادتهم إلى مديريتها في بدليس، ومن المتوقع أن يمثلوا أمام النيابة".

(ل م)