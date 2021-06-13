الجيش التركي يضرم النار في الأرضي الزراعية شمال ناحية كركي لكي

وأضرم جيش الاحتلال التركي، اليوم، النار في الأراضي الزراعية العائدة لأهالي قرية دلافي كرا، المحاذية للحدود شمال ناحية كركي لكي.

الأراضي الزراعية التي اشتعلت فيها النيران هي أراضٍ زراعية، مزروعة بمحصول القمح، وبقايا حصاد محصول القمح والشعير والتي يرعى فيها الأهالي مواشيهم.

وأكد أهالي القرية أن النار التي أضرمها جيش الاحتلال التركي أسفرت عن احتراق مساحة 10 دونمات من الأراضي المزروعة بمحصول القمح، ومساحات من بقايا الحصاد، ونفوق 4 رؤوس من الأغنام نتيجة إطلاق النار عليها.

هذا وقد تمكن الأهالي برفقة سيارات الإطفاء التابعة لبلدية الشعب في كركي لكي من إخماد النيران.

ANHA