الجيش السوداني يعلن مقتل عدد من أفراده إثر هجوم لإثيوبيا على منطقة متنازع عليها

وأكد الجيش السوداني، الأحد، مقتل 6 عناصر من قواته في هجوم للقوات الإثيوبية في منطقة الفشقة المتنازع عليها.

وبدروه ذكر موقع "سودان تريبيون" الإخباري أن المعارك أسفرت عن مقتل 21 من القوات السودانية وجرح ما لا يقل عن 30 آخرين.

وقال المقدم إبراهيم الحوري رئيس تحرير صحيفة القوات المسلحة في مقال نشرته الصفحة الرسمية للجيش على فيسبوك الأحد: "زفت القوات المسلحة 6 شهداء في الفشقة ليرتفع العدد إلى 90 شهيدا (منذ بدء العمليات بالمنطقة في ديسمبر الماضي)".

وفي المقابل، ذكر موقع "سودان تريبيون" نقلا عن مصادر عسكرية موثوقة بأن المعارك التي دارت فجر السبت على الشريط الحدودي مع إثيوبيا أسفرت عن مقتل 21 من القوات السودانية وجرح ما لا يقل عن 30 آخرين.

وأعلن الجيش السوداني، السبت، تعرض قواته بمنطقة الفشقة، لاعتداء وهجوم من مجموعات للجيش والميليشيات الإثيوبية، وسقوط عدد من أفراده دون ذكر أرقام وأعداد محددة، وذلك في تطور يعيد إحياء نزاع حدودي بين البلدين.

وتشهد العلاقات بين السودان وإثيوبيا تدهورا منذ أشهر بسبب التنازع على الفشقة التي يؤكد البلدان أنها داخل حدودهما الدولية ويتبادلان الاتهامات بانتهاك سيادة أراضي الطرف الآخر، بالإضافة إلى الخلاف بين أديس أبابا من جهة والقاهرة والخرطوم من جهة أخرى بشأن سد النهضة.

(ي ح)