الجيش المصري: مقتل 10 إرهابيين شديدي الخطورة شمال سيناء

وأعلن الجيش المصري، الأحد، عن مقتل 10 عناصر "إرهابية شديدي الخطورة"، خلال ما وصفها بـ "الأعمال الناجحة في مكافحة الإرهاب وتتبع ومحاصرة العناصر الإرهابية بشمال سيناء"، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وذكرت القوات المسلحة في بيان نشرته الوكالة، أنه "في إطار متابعة قوات إنفاذ القانون بالقوات المسلحة للعناصر الإرهابية في شمال سيناء، تم اكتشاف بؤرة إرهابية يتحصن بها بعض العناصر الإرهابية".

وقال الجيش إنه بعد اكتشاف البؤرة "تم محاصرتها ومداهمتها، ونتيجة لمبادرة العناصر الإرهابية بإطلاق النيران على القوات والاشتباك معها، أسفرت أعمال المداهمة الناجحة عن مقتل 10 أفراد من العناصر الإرهابية شديدي الخطورة عثر بحوزتهم على أسلحة وذخائر وقنابل يدوية وأحزمة ناسفة وقواذف وكميات من مادة TNT شديدة الانفجار، وأجهزة لاسلكية".

(د ع)