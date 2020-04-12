الجيش المصري يوزّع كمّامات طبية مجاناً على المواطنين

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية، فيديو لعملية توزيع الكمامات الطبية الواقية على المواطنين مجاناً بالأماكن العامة والميادين الرئيسية ومحطّات مترو الأنفاق الرئيسية ومواقف النقل الجماعي، والتي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين، ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ كافّة الإجراءات الوقائية للحدّ من انتشار فيروس كورونا.

وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلّحة أوامرها لهيئة الإمداد والتموين، بتوفير الكمامات الطبية الواقية وتوزيعها على المواطنين مجاناً بالأماكن العامة والميادين الرئيسية ومحطّات مترو الأنفاق الرئيسية، ومواقف النقل الجماعي، والتي يتردّد عليها أعداد كبيرة من المواطنين.

وقامت القوات المسلّحة بفتح خمسة خطوط إنتاج جديدة ومطوّرة للكمامات الطبية التنفسية وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية بإنتاج يومي يصل إلى 100 ألف ماسك، وتوفيرها للمواطنين في ظلّ خطة الوقاية الشاملة التي تنتهجها الدولة لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا.

( أ ع)