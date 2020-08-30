الجيش المصري يعلن تدمير 317وكراً إرهابياً ومقتل 73 تكفيرياً شمال سيناء

وأضاف البيان أنه تم تدمير واستهداف 317 وكراً وملجأ شمال سيناء تستخدمها العناصر الإرهابية كملاجئ لها ولتكديس الأسلحة والذخائر، كما تم تدمير 10 عربات دفع رباعي تستخدمها العناصر التكفيرية في تنفيذ عملياتها الإرهابية.

كما تم تنفيذ عمليات نوعية انتهت إلى مقتل فردين تكفيريين شديدي الخطورة بحوزتهما 2 بندقية آلية وحزام ناسف، ومقتل فردين تكفيريين، وإصابة فرد تم إسعافه ويتلقى العلاج في أحد مستشفيات القوات المسلحة وعثر بحوزتهم على 4 بنادق آلية وذخائر مختلفة الأعيرة ومتفجرات ودراجة وأدوات إعاشة ومبالغ مالية.

كما نجحت القوات الجوية في تدمير 9 عربات دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محاولاتها اختراق الحدود الغربية، وقامت القوات البحرية بتكثيف التمشيط في البحرين المتوسط والأحمر، لتأمين الأهداف الاقتصادية وتأمين الشريط الساحلي ضد أي تهديدات، كذلك تفعيل إجراءات الأمن البحري داخل مياهنا الإقليمية.

وبحسب بيان الجيش المصري "تم إصابة واستشهاد 3 ضباط و4 جنود بمناطق العمليات، وتؤكد القوات المسلحة استمرار جهودها في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره لتحقيق الأمن والأمان لشعب مصر".

(أ ع)