الجيش الليبي: تركيا تواصل انتهاك السيادة الليبية

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، لسكاي نيوز عربية: "رفض حكومة الوفاق للهدنة هو قرار الميليشيات".

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، قد أعلن الأربعاء، وقف العمليات العسكرية في العاصمة طرابلس تزامناً مع حلول شهر رمضان.

وقال المتحدث إن "الشعب ليس أمامه سوى خيارين، إما السلام والمستقبل والقضاء على المليشيات، أو الاستسلام للغزو التركي".

إلا أن حكومة فايز السراج المدعومة من تركيا وقطر، رفضت "هدنة رمضان" التي أعلنها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مؤكدة استمرارها في القتال.

وقال خالد المحجوب لسكاي نيوز عربية: "الميليشيات تواصل انتهاكها لوقف إطلاق النار من خلال استهداف المدن".

وأضاف المحجوب: "حاولنا أكثر من مرة إعطاء فرصة للسلام، لكن الميليشيات تواصل أعمالها الإرهابية".

وأشار خالد المحجوب في حديثه إلى أن تركيا تواصل انتهاك السيادة الليبية.

(ي ح)