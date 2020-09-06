الجيش الليبي: تركيا تستخدم ورقة المرتزقة لابتزاز أوروبا

وأوضح العميد خالد المحجوب، أن تركيا تحاول التخلص من قيادات "التنظيمات الإرهابية" عبر إرسالهم إلى ليبيا، وفقًا لـ شبكة "سكاي نيوز".

وأكد المحجوب أن أنقرة تستخدم ورقة المرتزقة في ليبيا لابتزاز أوروبا، وشدد على التمسك بإعلان القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية.

وفي السياق ذاته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تركيا نقلت نحو 350 قاصرًا من سوريا إلى ليبيا، وذلك للقتال هناك.

وأوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، في لـ شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن ما لا يقل عن 34 من أولئك القاصرين قتلوا أثناء المعارك الدائرة في ليبيا، وقد أعيدت جثامين هم إلى جانب نحو 500 جثة أخرى إلى سوريا عبر تركيا.

(ي م)