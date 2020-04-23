الجيش الليبي: تركيا تروّج لاستخدامنا الغازات السامة لدخول قواتها الجوية

وجاء في بيان الجيش الوطني الليبي" الغزاة الأتراك، وعن طريق عملائهم الخونة فيما يعرف بحكومة السراج تبث إشاعات مفادها استخدام الجيش الوطني الليبي للغازات السامة في محور صلاح الدين، وبعد تحليل أهداف هذه الإشاعات الخبيثة، اتضح لنا بحث العصابات الإرهابية عن حجة لإقناع الرأي العام بتدخل القوات الجوية التركية بالطائرات المقاتلة وكذلك لاستخدام الغازات السامة لاستهداف مواقع الجيش الوطني الليبي".

وطالب الجيش الوطني الليبي خلال بيان كل من له علاقة بالأزمة الليبية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمراقبة ذلك عن كثب، مؤكدًا أنهم على استعداد لإجراء تحقيق دولي بهذا الخصوص.

وأشار الجيش الليبي إلى أن مثل هذه الشائعات والأكاذيب استعملتها تركيا سابقاً في سوريا لتشويه صورة الجيش العربي السوري، وإيهام المجتمع الدولي، للتغطية على التدخل التركي الخبيث في القضايا العربية.

(أ ع)