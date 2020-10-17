الجيش الليبي: ميليشيات الوفاق تنوي شن هجمات جديدة

وقال الجيش الوطني الليبي، إنه ملتزم بوقف إطلاق النار "من أجل إنجاح العملية السياسية"، مشددا في الوقت نفسه على أنه "مستعد للرد على أي استفزاز"، لافتا إلى أن لديه معلومات بأن ميليشيات إرهابية تخطط لعمل عدواني.

وأضاف الجيش الليبي في بيان: "نبارك أي تقارب بين الليبيين من أجل إنهاء الأزمة. ملتزمون بوقف إطلاق النار من أجل إنجاح العملية السياسية، ومستعدون للرد على أي استفزاز".

وحذر الجيش الليبي ميليشيات "الوفاق"، في إشارة إلى الميليشيات التابعة لحكومة فايز السراج في طرابلس، من "مغبة الإقدام على أي عمل عدواني يستهدف مواقع الجيش الليبي".

كما نوّه إلى أن لديه معلومات تفيد بأن "المليشيات الإرهابية تخطط للقيام بعمل عدواني، يسبق هجومهم على خط سرت الجفرة".

(ي ح)