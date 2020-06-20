الجيش الليبي: مصر هي الشريك لتحقيق الأمن في ليبيا لا تركيا

وقال المحجوب اليوم السبت، إن "مصر هي الشريك الحقيقي لتحقيق الأمن في ليبيا، لا تركيا".

وأضاف المحجوب أن تركيا "تسعى لتحقيق أهداف اقتصادية من تدخلها في ليبيا"، فيما أكد على أن "مصر واعية لخطورة التدخلات الخارجية في ليبيا والتهديدات الإرهابية".

وأوضح المسؤول العسكري البارز أن "أعداد المرتزقة في ليبيا تزايدت بشكل كبير لدعم تنظيم الإخوان"، في إشارة إلى المسلحين الذين ترسلهم أنقرة لدعم ميليشيات طرابلس المتطرفة.

وقال المحجوب إن "مصر واعية لخطورة التدخلات الخارجية في ليبيا والتهديدات الإرهابية".

وفي وقت سابق من السبت، أكد السيسي على أن "جاهزية القوات المصرية للقتال صارت أمرا ضروريا".

وتحدث السيسي أثناء تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية المحاذية للحدود الليبية، بحضور القائد العام للقوات المسلحة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.

وقال إن "أي تدخل مباشر في ليبيا سيهدف لتأمين الحدود ووقف إطلاق النار. مصر لم تكن يوما من دعاة العدوان لكنها كانت تعمل على تأمين حدودها ومجالها الحيوي".

(ي ح)