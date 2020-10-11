الجيش الليبي: مشكلتنا هي في تيار الإخوان الذي يعبث في المنطقة

ودعا المسماري في تصريحات لشبكة العربية الأمم المتحدة لتوحيد مبادرات السلام بمقترح واحد. مضيفاً أن مصر تريد إنهاء الأزمة وفق رؤية الجيش الليبي في محاربة الإرهاب.

وأوضح متحدث الجيش الليبي أن أزمة بريد هيلاري كلينتون أكدت الدور الخطير الذي لعبته قطر في ليبيا، مشيراً إلى أطراف دولية تسعى للاستحواذ على خيرات وثروات ليبيا.

واعتبر أن عودة الإنتاج النفطي في حقلي الشرارة والفيل خطوة إيجابية نحو التوافق، موضحاً أن دول الجوار يجب أن تقتنع بأننا نواجه معركة بعدو واحد.

ورحب المتحدث باسم الجيش الليبي بتحويل مدينة سرت إلى عاصمة لليبيا، مشدداً على حق الجيش في التواجد في أي مكان.

(ي ح)