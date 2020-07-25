الجيش الليبي: مرتزقة سوريون في طرابلس بزي الشرطة

بعد تقرير لجنة العقوبات الأممية بشأن ليبيا، الذي أكد استمرار تركيا في نقل المرتزقة إلى البلاد، أوضح العميد، خالد المحجوب، السبت، أن مجموعة من المرتزقة السوريين جرى تدريبهم بمعسكر "التكبالي" في العاصمة طرابلس، نزلت إلى الشوارع بالزيّ الأمني الليبي للبدء في مهامها، بعد إلحاقها بتشكيلات الشرطة التابعة لحكومة الوفاق، وذلك في تصريح لشبكة العربية.

وكانت تسجيلات مصوّرة أظهرت عناصر من المرتزقة السوريين بزيّ الشرطة الليبية أثناء تلقيهم تدريبات بأحد المعسكرات جنوب العاصمة طرابلس، في خطوة غريبة تدل على احتمال وجود توّجه لدى حكومة الوفاق لإدماج عدد من هؤلاء المرتزقة، الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا، في صفوف القوات الأمنية وحتّى العسكرية.

ويأتي هذا، في الوقت الذي تواصل فيه أنقرة إغراق ليبيا بالمرتزقة السوريين، حيث نشر المتحدث باسم الجيش الليبي في وقتٍ سابق مقطعًا مصورًا يظهر عشرات المرتزقة على متن إحدى الطائرات التابعة للخطوط الإفريقية الليبية، وهم في طريقهم إلى ليبيا للانضمام إلى صفوف الوفاق.

(ش ع)