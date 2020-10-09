الجيش الليبي: ملتزمون بوقف إطلاق النار ونرفض ادعاءات وزير دفاع السراج

وأكدت القوات المسلحة الليبية، أن قواتها ملتزمة بإعلان وقف إطلاق النار المعلن في القاهرة يوم الاثنين الموافق الثامن من شهر يونيو الماضي وملتزمة بتمركزاتها في مواقعها على خط سرت الجفرة، مشيرة إلى أن مثل هكذا ادعاءات هي عبارة عن محاولة لضرب العملية السياسية السلمية القائمة حاليا والتي يدعمها المجتمع الدولي .

وتابعت القوات المسلحة الليبية:" كذلك هي عبارة عن ذريعة لكي تتقدم الميليشيات التكفيرية والإجرامية للقيام بعمليات استفزازية وذلك دليلا على أن هذه المكونات الخارجة عن القانون لا تريد نجاح المساعي الحميدة التي تؤدي إلى حل الأزمة الليبية وتوحد الليبيين على محاربة الارهاب والجريمة وبناء دولة على أسس ديمقراطية صحيحة".

وشددت القوات المسلحة الليبية، أنها ستكون مع الخيار السلمي دائما ومع خيار الحرب إذا دعت الضرورة الوطنية".

(أ ع)