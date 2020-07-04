الجيش الليبي: اتفاق تركيا - السراج عدوان صريح ومسّ بالسيادة

وأكد العميد خالد المحجوب أن بنود اتفاق تركيا مع حكومة الوفاق توضح أنها فرض إرادة وغزو جديد على البلاد، مشددًا على أن اتفاق تركيا والوفاق مسّ بالسيادة الوطنية، وعدوان سافر على ليبيا، بحسب ما ذكرت شبكة العربية.

هذا ووقّع وزير الدفاع التركي ورئيس أركانه ، مساء الجمعة، اتفاقية عسكرية مع حكومة الوفاق الليبية التي تسيطر على طرابلس، وذلك لضمان مصالح أنقرة في ليبيا.

وأشار المحجوب إلى أن هذه الاتفاقية، التي أُبرمت بين الوفاق وأنقرة، فقط من أجل المكاسب الاقتصادية في المستقبل، موضحًا أن الجيش يضع كل السيناريوهات المحتملة وهو جاهز للعملية العسكرية والمواجهة لن تكون في صالح تركيا، بحسب تصريحاته.

وتتضمن الاتفاقية إنشاء قوة عسكرية تركية في ليبيا، وكذلك تأسيس قاعدة عسكرية تركية، كما توفر حصانة للقوات التركية في ليبيا ضد أي ملاحقة قضائية، وتمنح الضباط الأتراك في ليبيا صفة دبلوماسية لضمان حصانتهم.

(ش ع)