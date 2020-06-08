كما أكد الجيش الوطني الليبي، ليل الأحد -الاثنين، نجاح مقاتلاته في تدمير سرية مدفعية كاملة تضم 3 مدافع هاوزر تركية الصنع ودبابتين و6 عربات مسلحة للحماية.

وتوجه الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، بكلمة مسجلة إلى القوات المسلحة، أشاد فيها بما قامت به خلال المعارك التي دارت خلال المرحلة السابقة.

وقال المسماري، في كلمته إن ما قدمه الجيش من عملٍ جبّار، وما أبداه من شجاعة وبسالة طوال المعارك السابقة يجعله جزءاً من تاريخ ليبيا في الدفاع عن سيادة البلاد وكرامتها، موكداً انتصار الجيش خلال هذه المرحلة.

وفي وقتٍ سابق، تعهد المسماري بردّ قوي على قوات الوفاق في حال عدم التزامها بالمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار، مضيفاً أن أردوغان هو من يوظف "الإرهابيين" لأجل قتال الجيش الليبي.

وأكد المسماري، أن الجانب التركي استغل جميع مبادرات وقف إطلاق النار في السابق من أجل تهريب الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا.

وأوضح أن القوات المسلحة تصدت لمحاولات قام بها المرتزقة من أجل الهجوم على مدينة سرت.

وقال إنه ليس متفائلاً بوقف إطلاق النار الذي سيدخل حيز التنفيذ، الاثنين، بعد التصريحات التركية وتنظيم الإخوان في ليبيا.

(ش ع)