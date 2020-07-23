الجيش الليبي يُسقط طائرة استطلاع تركية غرب سرت

وقال ضابط في سلاح الدفاع الجوي التابع للجيش الليبي في تصريح صحفي، "إن تركيا حركت فجر الخميس طائرة مُسيّرة من إحدى قواعدها في مصراتة نحو سرت لاستهداف مواقع للجيش الليبي"، وأضاف أن "وسائط الدفاع الجوي استهدفت الطائرة قبل وصولها إلى أي موقع تابع للجيش، وتم إسقاطها قرب الساحل الغربي لمدينة سرت".

ويذكر أن الجبهة الممتدة من سرت شرقًا حتى مصراتة غربًا على الجفرة جنوبًا، تشهد منذ عدة أيام هدوءًا نسبيًّا بين قوات الجيش الليبي وقوات الوفاق المدعومة من تركيا.

يأتي ذلك فيما حذّر الجيش الليبي، في وقتٍ سابق تركيا من الاقتراب من السواحل الليبية، مهددًا باستهداف أي قطع بحرية معادية توجد في المياه الليبية.

وأوضحت البحرية الليبية على لسان مدير إدارة التوجيه المعنوي العقيد أبو بكر الأبيض، أن أي قطعة بحرية تركية تحاول الاقتراب من السواحل الليبية ستكون عرضة للتدمير، مضيفةً أن الجيش لديه الإمكانات اللازمة لدحر أي عدو يقترب من ليبيا.

(ش ع)