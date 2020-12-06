الجيش الليبي يتأهب لمواجهة سفن حربية تركية

وذكرت شبكة العربية أنه تم رصد تحركات 5 سفن تركية حربية بالقرب من خليج سرت الذي يمتد من مدينة بنغازي إلى مدينة مصراته، وأكدت الشبكة أن السفن اقتربت من المياه الإقليمية الليبية.

ووجّه آمر غرفة عمليات تحرير غرب سرت، المكلّف أحمد سالم عطية الله آدم، برقية إلى كافة آمري القواطع والوحدات التابعة لقوات الجيش الليبي، لرفع الجاهزية والاستعداد الكامل لكافة القوات مع أخذ الحيطة والحذر والتبليغ عن أي تحركات، ووقف الإجازات وأوامر الحركة للآليات المغادرة حتى إشعار آخر.

إلى هذا، دعا المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، في تدوينة عبر حسابه الشخصي على تويتر، أهالي المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات حكومة الوفاق إلى الإبلاغ عن أي تحرك "للمرتزقة" والأتراك.

ويذكر أن النشاط العسكري التركي في ليبيا تزايد في الفترة الماضية، حيث هبطت العديد من طائرات الشحن العسكرية التركية في قاعدة الوطية الجوية غرب ليبيا، وسط مخاوف من احتمال تدخّل تركي يفشل اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع بين طرفي الصراع، ويعرقل الجهود الأممية في الوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية.

(د أ)