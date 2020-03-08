الجيش الليبي يستهدف غرفة عمليات تضم مرتزقة سوريين ومستشارين أتراك

وقال عقيلة الصابر، المسؤول الإعلامي في قوة عمليات اجدابيا التابعة للجيش الليبي، إن مدفعية الجيش الليبي استهدفت غرفة عمليات مشتركة، بين الضباط الأتراك والمرتزقة الموالين لهم والمليشيات الليبية.

وأضاف الصابر، أن "الاستهداف تم بعد ورود معلومات مؤكدة عن أن المليشيات المسلحة تجهز لعمل إرهابي ضد المدنيين في طرابلس، فبادرت مدفعية قواتنا بضربة استباقية حطمت من خلالها مدافع هاوزر وهناغر وأسلشحة وطيارات مسيرة كانت مجهزة لشن العدوان".

وأكد الصابر، أن العملية حققت أهدافها بنسبة نجاح كبيرة، قبل تنفيد المليشيات لمخططها الإرهابي.

وأضاف أن الاشتباكات المتقطعة تتكرر بين الحين والآخر في أغلب محاور جنوبي العاصمة، باستثناء المحاور القريبة من مركز العاصمة، حيث بلغت المعارك ذروتها وصولاً لاستخدام المدافع الثقيلة والطيران.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الجيش الليبي والمليشيات المتطرفة المدعومة من تركيا في محاور غرب وجنوب غرب العاصمة طرابلس، وعلى مختلف خطوط التماس.

المصدر: وكالات