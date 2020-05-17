الجيش الليبي يشن هجوماً مفاجئاً على مرتزقة تركيا

قال المكتب الإعلامي للكتيبة 134 حماية الوطية، في بيان، الأحد، إن قوات الجيش الليبي تمكنت من طرد المرتزقة المدعومة من تركيا من طقة العقربية، بالإضافة إلى تدمير منصات صواريخ متحركة من نوع "غراد"، جلبتها المرتزقة حديثاً لقصف قاعدة الوطية.

وأوضح المكتب أن القوات المسلحة الليبية سيطرت على العديد من الأسلحة والعتاد الحربي من المرتزقة، بعدما فرت وتركته في موقع المواجهة، بحسب شبكة سكاي نيوز.

وفي وقتٍ سابق، أسقطت الدفاعات الجوية التابعة للجيش طائرة تركية مسيّرة بعد رصدها في سماء قاعدة الوطية الجوية.

كما أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي خالد المحجوب، أن الجيش اشتبك مع عناصر من قوات طرابلس، والمرتزقة الذين حاولوا التقدم باتجاه القاعدة، وتمكن من أسر 9منهم.

وتحظى القوات التابعة لحكومة طرابلس بدعم عسكري تركي كبير، فضلاً عن إرسال أنقرة آلاف المرتزقة إلى العاصمة الليبية للقتال إلى جانب حكومة طرابلس.

وفي السياق ذاته بلغ عدد المرتزقة الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن نحو 8950 مرتزق، في حين أن عدد المرتزقة الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 3300 مرتزق، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

والجدير بالذكر أن من ضمن المجموع العام للمرتزقة، يوجد نحو 150 طفل تتراوح أعمارهم بين الـ 16 – والـ 18 غالبيتهم من مرتزقة "السلطان مراد"، جرى تجنيدهم للقتال في ليبيا عبر عملية إغراء مادي في استغلال كامل للوضع المعيشي الصعب وحالات الفقر.

(ش ع)