وكشف العميد خالد المحجوب في تصريح خاص لوكالة أنباء هاوار أن الميليشيات المدعومة من حكومة الوفاق كانت تقدمت خلال الأيام الماضية، وقامت بالقبض العشوائي على عدد من المدنيين، وحاولوا اقتحام مدينة ترهونة التي نتج عنها خسائر كبيرة في صفوف الميليشيات.

وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الليبية، أن تقدّم الجيش الليبي ليلة أمس نتج عنه قتل آمر ميليشيا "سليطن" القيادي الإرهابي عبدالرؤوف الصاري "أمر" مليشيا ما يسمى أحرار زليتن في الإشتباكات التي دارت في القربوللي".

وبيّن العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي أن 15 مرتزقاً سورياً تم اعتقالهم خلال العمليات العسكرية للقوات.

(آ س)