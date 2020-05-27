الجيش الليبي ينتقد واشنطن.. ماذا عن طائرات تركيا ومرتزقتها؟

وذكرت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم"، يوم أمس الثلاثاء، أن روسيا أرسلت مؤخراً مقاتلات عسكرية إلى ليبيا.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، "نتعجب من إشارة الولايات المتحدة، لطائرات روسية في بياناتها وتصريحات مسؤوليها، دون ذكر للطائرات التركية فهناك عشرات الآلاف من المرتزقة من تركيا".

وأشار المسماري إلى أن قطر تقوم بتجهيز قاعدة الوطية لصالح تركيا، في الوقت الحالي.

ونشرت واشنطن، سابقاً، صوراً من الأقمار الصناعية، زعمت إنها لطائرات روسية تقاتل إلى جانب الجيش الوطني الليبي.

(ي ح)